Ieri sera Giacomo Frazzitta ospite di Federica Sciarelli a Chi l’Ha Visto ha fatto una rivelazione in diretta. Il legale di Piera Maggio ha svelato di aver ricevuto una lettera anonima, che non è l’opera di qualche mitomane. L’avvocato ha spiegato che la lettera contiene dettagli mai riferiti al pubblico e importanti informazioni. Per questo motivo oggi la mamma di Denise Pipitone ha invitato l’autore a farsi avanti con Frazzitta in forma riservata.

“Per favore, dopo 17 anni, date voce ai tanti silenzi. MI RIVOLGO alla persona della lettera anonima inviata al mio legale. Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno. Faccia in modo di mettere fine a tutto questo dolore. Non solo noi, è l’Italia intera che glielo chiede. Piera Maggio. Verità per Denise”.

Una cosa buona l’ha fatta il programma russo e il caso di Olesya. Perché se sono state riaperte le indagini e se qualcuno che sa sta parlando (anche se con lettere anonima) è grazie alla trasmissione russa che ha smosso le acque.

Giacomo Frazzitta, anche l’avvocato di Piera Maggio ha fatto il suo appello.

“Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una lettera anonima al mio studio legale, dando informazioni nuove, ti invitiamo a fare un altro passo, nella massima riservatezza, fatti sentire”.