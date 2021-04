Il legale Giacomo Frazzitta non ha mai detto che Olesya non è Denise. Arriva la smentita dell’avvocato della Maggio.

Poco fa FanPage ha lanciato la notizia secondo la quale Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Il noto sito di informazione ha riportato anche delle presunte dichiarazioni dell’avvocato di Piera Maggio rilasciate a loro in esclusiva. Qualcosa non torna perché Milo Infante su Rai Due nel programma ‘Ore 14’ ha annunciato la smentita del legale.

“Interrompo l’inviata solo perché mi è arrivata una novità. Lo leggiamo insieme tanto sono poche righe. L’avvocato Giacomo Frazzitta ha rilasciato la seguente dichiarazione ‘Non ho mai rilasciato dichiarazioni a Fan Page’. Quindi dice che non ha parlato con il portale”.

Ricordiamoci che esiste un embargo e che in teoria l’avvocato Giacomo Frazzitta non può parlare dei risultati di Olesya fino a che non andrà in onda lo show russo ‘Lasciali Parlare’. Per notizie certe a questo punto ci toccherà aspettare la messa in onda della trasmissione alle 19.

Fanpage avrebbe inventato dichiarazioni dell’avvocato della famiglia di #DenisePipitone per fare l’articolo choc? Se fosse vero, sarebbe molto grave. @ODG_CNOG pic.twitter.com/OqTdMbwWYz — GigiGx (@GigiGx) April 7, 2021

La smentita dell’avvocato di Piera Maggio.

Con delle dichiarazioni affidate a Chi L’Ha Visto l’avvocato Frazzitta ha smentito di aver rilasciato spoiler sul programma russo e i risultati delle analisi effettuate su Olesya.

“Ricostruzioni social fantasiose. Mi sono limitato a trasmettere a Procura di Marsala esito documentazione scientifica ricevuta ieri, non ho fatto anticipazioni su esito degli esami, che sarà reso noto da tv russa stasera”.

Denise, avvocato Frazzitta: “Ricostruzioni social fantasiose. Mi sono limitato a trasmettere a Procura di Marsala esito documentazione scientifica ricevuta ieri, non ho fatto anticipazioni su esito degli esami, che sarà reso noto da tv russa stasera”. #chilhavisto #denisepipitone pic.twitter.com/sH5Sb95UXL — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 7, 2021

Il presunto like di Frazzitta al post Instagram del conduttore di ‘Lasciali Parlare’.