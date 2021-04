Piera Maggio, supportata dal legale, Giacomo Frazzitta, ha fatto sapere di essere parecchio indispettita dalla trasmissione russa che ha posticipato di 24 ore l’annuncio del risultato del Dna di Olesya Rostova, la ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone.

“Se entro domani non ci faranno avere i dati del Dna e del gruppo sanguigno della ragazza mostrata in tv io e Piera Maggio non parteciperemo a nessun programma. Basta con questo circo mediatico”.

Nei giorni scorsi una trasmissione russa Lasciali Parlare ha mostrato una ragazza di nome Olesya Rostova che, secondo le ricostruzioni, potrebbe corrispondere a Denise Pipitone.

Piera Maggio, l’avvocato si sfoga ad AdnKronos

“Voglio prima avere sulla mia scrivania tutta la documentazione scientifica che ho chiesto, cioè gruppo sanguigno e Dna dopo di che basta. Noi avevamo avviato questa procedura in via privata perché pensavamo di sbrigarci presto. Invece loro non fanno nulla, basta. Non sottostiamo a nessun ricatto. Al momento non c’è nulla e siamo infastiditi da questi ritardi, dunque o domani ci fanno avere i dati al programma o non partecipiamo. Il programma se lo fanno da soli”.

E ancora:

“O ci fanno avere tutto prima o altrimenti il programma se lo fanno da soli. Non parteciperemo a nessun programma se loro ancora tergiversano a farci avere Dna e gruppo sanguigno, dopo di che trasmetteremo tutto alla Procura. Dobbiamo uscire da questo circo mediatico. Loro [i russi, ndr] ciurlano, quindi basta, non sottostiamo a nessun ricatto, o ci fanno avere tutti i dati o non se ne parla più”.

Se il gruppo sanguigno di Olesya Rostova sarà lo stesso di Denise Pipitone, si procederà al test del Dna per scoprire se davvero la 20enne russa sia la bambina italiana sparita nel 2004 dalla sua casa di Mazara del Vallo in circostanze mai chiarite. Altrimenti il caso (almeno per Piera Maggio) si chiude qua.