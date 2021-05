Venerdì sera a Quarto Grado Gianluigi Nuzzi ha annunciato che Anna Corona e Giuseppe Delle Chiave erano nuovamente indagati per la sparizione di Denise Pipitone. Piera Maggio ha scoperto questa notizia proprio dalla trasmissione di Rete 4 e non l’ha presa benissimo. Intervistata da Adnkronos la donna ha detto di essere rimasta senza parole.

“Ho appreso la notizia da una trasmissione televisiva, lo trovo aberrante, anche per gli stessi indagati. Lasciamo che la Procura di Marsala faccia il suo lavoro.

Se fosse confermata – dice oggi Piera Maggio -, ancora una volta, dopo 17 anni si tornerebbe a indagare sulle stesse persone coinvolte in un primo momento nella vicenda. Insomma, sempre la stessa direzione. Quello che noi ci auguriamo è di ritrovare Denise, che si faccia luce finalmente su questa storia e si possa arrivare alla verità.

La speranza di riabbracciare la mia ‘bambina’ che oggi è una bellissima ragazza di quasi 21 anni non è mai venuta meno. Continuerò a lottare per questo. Siamo qui ad attendere che Denise venga ritrovata e riportata a casa“.

Capisco che certe notizie non dovrebbe essere la tv a darle, ma i media stanno facendo un buon lavoro. Se il caso si è riaperto e sono emerse delle novità è anche grazie alle trasmissioni, Chi l’Ha Visto su tutte.

Lo sfogo di Piera Maggio su Twitter.

“Forse Iniziamo a sentire lo stridio delle unghie contro gli specchi. Ci sarà il giorno in cui alcuni verranno a chiederci scusa, forse sarà troppo tardi! Scusa… per tutto quello che abbiamo subito in questi anni, illazioni, allusioni, soprusi, angherie, bugie, mancanza di rispetto e tanto altro”.