Ieri sera Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado ha trasmesso in esclusiva un’intervista fatta ad Anna Corona. La donna ha espresso la sua solidarietà a Piera Maggio ed ha respinto qualsiasi accusa. Stamani la madre di Denise Pipitone è sbottata sui social e si è scagliata contro il programma di Rete 4.

“Non ho paura, non posso avere paura di una cosa che non ho fatto, che non abbiamo fatto. Poi gli inquirenti devono fare il loro lavoro, ma io non ho paura. Quel giorno lavoravo in albergo e non ho più niente da dire. Voglio solo rivolgermi a Piera Maggio e dirle che sono solidale con lei e voglio anche io la verità. Non mi interessa il suo pensiero: conosco il suo dolore, che è atroce, che nessuna madre dovrebbe provare. Voglio la verità tanto quanto lei. Sono con lei. Sono al suo fianco”.