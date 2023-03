Pier Silvio: il piano per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi

La nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi al Grande Fratello Vip arriverà anche per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi che tornerà il 17 aprile. A parlare è stato Il Corriere della Sera che ha espressamente scritto nero su bianco che le motivazioni di tale scelta sarebbero di natura economica.

“Il problema non è solo di sensibilità ma anche di ritorno economico” – riporta GossipeTv – “Alcuni investitori non vedono di buon occhio associare il loro prestigio a prodotti eccessivamente trash e veicoli di volgarità. Per contrastare il mercato in ribasso, fra post pandemia e la guerra in Ucraina, serve la pubblicità televisiva. Pubblicità che, come ribadisce il quotidiano, conta per il 56% nei conti di Mediaset e per mantenerla così alta e per farla crescere servono prodotti che incontrano i gusti degli spettatori. Per questo è in corso una sorta di ‘pulizia’ che avrà degli effetti anche sull’Isola dei Famosi in partenza. Al centro della nuova offerta di Canale 5 ci saranno qualità e show rivolti a tutti la famiglia”.