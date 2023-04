Pier Silvio ha depennato Gianmarco Onestini dal cast de L’Isola dei Famosi? Parla lui

Pier Silvio Berlusconi ha depennato il nome di Gianmarco Onestini dopo aver letto la lista dei naufraghi contattati dalla produzione de L’Isola dei Famosi? Secondo quanto trapelato da Dagospia sì e non sarebbe stato neanche l’unico.

Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela il cast de L’Isola dei Famosi sarebbe stato rivoluzionato proprio dal figlio di Silvio Berlusconi che avrebbe avuto timore di “rischio trash”. A tal proposito avrebbe fatto fuori oltre Onestini anche l’avvocato Luca Di Carlo, l’influencer Gian Maria Sainato e le sorelle Enardu.

“Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis“. – aggiungendo – “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della p0rnostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici”.

Alcuni nomi sopra elencati potrebbero ipoteticamente anche entrare in corso d’opera (fra questi anche la tiktoker Giulia Sara Salemi, confermata da Pipol e poi sparita dai radar). Gli unici che però non sembrerebbero averci a che fare niente col reality sono Gianmarco Onestini e le sorelle Enardu.

Pier Silvio, Onestini e le sorelle Enardu fuori per colpa sua? La loro risposta

Contattati da FanPage Gianmarco e Serena Enardu hanno categoricamente smentito: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale“, ha dichiarato lui. “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola. Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità“, ha chiuso lei.

Diranno la verità?