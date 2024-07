Pier Silvio fa chiarezza sul futuro di Ilary Blasi a Mediaset dopo Battiti Live

Orfana de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è sbarcata a Battiti Live, prendendo il posto che per anni è stato di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice romana sarebbe dovuta essere al timone anche de La Talpa, ma alla fine è stata scelta Diletta Leotta. Finito l’impegno con Battiti Live Ilary farà altro a Mediaset? Per il momento sembra proprio di no, a rivelarlo è stato Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset ieri alla presentazione dei palinsesti ha fatto i complimenti alla Blasi per come ha lavorato a Battiti Live ed ha anche aggiunto che non ci sono motivi per non confermarla per la prossima edizione. Pier Silvio ha spiegato che se ci saranno altri progetti adatti a Ilary allora le verranno sottoposti, ma che questo si vedrà in futuro. Al momento per la Blasi c’è solo Battiti.

Pier Silvio sul destino di Ilary Blasi a Mediaset: “A noi fa piacere lavorare con lei”.

“Se resterà con noi? Per quanto riguarda la Blasi parto dal fatto che ieri sera era in onda su Canale 5 e sta ottenendo, anzi, stanno ottenendo, tutto il prodotto, e non solo Ilary, degli ottimi risultati con Battiti Live che sta vincendo in pieno la sfida di passare da Italia 1 a Canale 5. E questa in verità è una doppia sfida, dal prodotto locale che va in onda su Italia 1, al prodotto nazionale su Canale 5. Quindi davvero tanto di cappello a tutte le persone che ci lavorano. Quindi devo dire che Ilary sta facendo bene Battiti. – ha continuato Berlusconi – E allora penso, spero, ma non vedo motivo per cui non sia così, che il prossimo anno rifarà Battiti Live e poi vedremo. Se condurrà altri programmi? Se ci sono altri progetti che secondo noi sono adatti a lei, e le interessano, ovviamente a noi fa piacere che lei lavori con noi. Ad oggi qua siamo”.