Pier Silvio Berlusconi torna a parlare di La Talpa e svela quando potrebbe andare in onda

I diritti per produrre il reality La Talpa li ha acquistati Mediaset nell’estate del 2021 e da allora, ad ogni presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ne annuncia il ritorno.

La Talpa sarebbe dovuta inizialmente andare in onda nell’autunno del 2021 con la conduzione di Barbara d’Urso, poi slittata nella primavera del 2022 al timone di Federica Panicucci. Nell’estate di quell’anno Pier Silvio Berlusconi ha poi parlato di Maria De Filippi affidando a lei il ruolo della produzione.

“Ne approfitto per chiarire una notizia che non è stata riportata con correttezza” – le parole di Maria De Filippi – “I diritti di questo programma non li ha comprati la mia società di produzione ma Mediaset. Pier Silvio (Berlusconi, ndr) mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format. Siamo ancora a una fase embrionale del progetto”.