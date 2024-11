Pier Silvio Berlusconi schiera Alfonso Signorini contro le ultime puntate di Ballando con le Stelle

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di ripristinare il doppio appuntamento del Grande Fratello per esigenze di palinsesto, nonostante si preannunci una competizione difficile. Alfonso Signorini non condurrà una doppia programmazione settimanale, ma andrà in onda il sabato sera, sfidando direttamente le puntate finali di Ballando con le Stelle. Infatti, Tu Si Que Vales, condotto da Maria De Filippi, proclamerà il suo vincitore in questo fine settimana e la settimana successiva non trasmetterà puntate best off.

Questa situazione ha messo Berlusconi in una posizione difficile, poiché ha dovuto evitare che lo share di Rai1, con un format di Ballando con le Stelle particolarmente forte, cadesse troppo. Pertanto, ha scelto di “tamponare” la situazione schierando un programma che, per quanto possa essere capace di resistere, non ha probabilità di vincere la serata. Infatti, anziché trasmettere un film natalizio che avrebbe potuto raggiungere il 7% di share, ha deciso di sacrificare il programma di punta di Canale 5, che però rischia di risultare perdente. Le serate del sabato si preannunciano come una carneficina per il Grande Fratello, con un abbassamento della media share dell’edizione.

Secondo le anticipazioni di Davide Maggio, il raddoppio degli appuntamenti del Grande Fratello è previsto per il 23 e 30 novembre, costringendo il reality a confrontarsi con la nona e decima puntata di Ballando con le Stelle. Questa non è una situazione inedita, poiché anche l’anno precedente è avvenuto lo stesso, e il programma di Milly Carlucci ha sempre trionfato, guadagnando in media almeno 10 punti di share in più rispetto al reality di Alfonso Signorini.

Infine, il Grande Fratello ha comunicato attraverso i propri canali social e piattaforme Mediaset che il prossimo appuntamento sarà il martedì, invitando i telespettatori a continuare a seguire le vicende della Casa su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e sui social.