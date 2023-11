Pier Silvio Berlusconi nel suo odierno incontro con la stampa ha fatto il punto della situazione in merito all’intrattenimento di Canale 5. Ha parlato de L’Isola dei Famosi (confermando il ritorno in primavera) e ha rotto il silenzio sulla nuova linea editoriale imposta al Grande Fratello. A suo dire un successo.

“Penso che la differenza sia stata mettere assieme vip e persone non conosciute: ha dato freschezza al format“. E sulla scelta del cast Pier Silvio Berlusconi ha svelato cosa ha chiesto agli autori. “Una delle cose che ho chiesto agli autori è stato di non scegliere il cast sulle base delle dinamiche che devono essere per forza litigi e tradimenti, ma di scegliere persone positive e le storie faranno il loro corso“.

Ovviamente Pier Silvio Berlusconi sa benissimo che all’interno del cast c’è Mirko Brunetti con la sua ex fidanzata Perla Vatiero e che sabato entrerà pure Greta Rossetti, tant’è che a tal proposito ha messo le mani avanti: “Certo, ci sono anche delle dinamiche più tipiche dei reality: dalle coppie che si mettono assieme e si lasciano“. Ma nonostante questo è soddisfatto. “Dopo un po’ di difficoltà iniziali sono molto soddisfatto. Con l’ingresso di Mughini ho visto un altro prodotto“.

Pier Silvio Berlusconi fa il punto della situazione sul Grande Fratello: “Ho ricevuto chiamate dall’estero”

“Credo sia stato fatto un bellissimo lavoro dal punto di vista editoriale e devo dire che abbiamo ricevuto ringraziamenti a livello internazionale dai produttori stessi”.

Il Grande Fratello andrà in onda col doppio appuntamento settimanale anche durante la settimana santa di Sanremo.

“Sanremo è Sanremo, è il più grande evento di spettacolo d’Italia, lo sappiamo e lo rispettiamo, poi non è il caso che la tv si spenga. Il Grande Fratello sarà presente col suo doppio appuntamento settimanale e c’è da capire con Maria De Filippi se vogliamo anche continuare con ‘C’è Posta Per Te‘ in quella settimana. Ma di certo non ci fermeremo”.