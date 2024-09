Pier Silvio Berlusconi e la sua nuova avventura politica: potenziali candidati e alleanze

Negli ultimi giorni, le voci riguardanti un possibile ingresso in politica di Pier Silvio Berlusconi, figlio del noto ex premier Silvio Berlusconi, si sono intensificate. Dagospia ha anticipato che la discesa in campo di Pier Silvio, alla guida di Forza Italia, potrebbe diventare realtà già nel 2025. In precedenza, Pier Silvio aveva accennato al suo interesse per la politica, sottolineando di sentirsi legato al fascino politico del padre.

Si specula che un’occasione di rilievo per il suo ingresso potrebbe essere il referendum sull’autonomia differenziata previsto per la primavera del 2025. Se il centrodestra dovesse subire una sconfitta nel referendum, ciò potrebbe costituire un’opportunità per Pier Silvio di prendere le redini di Forza Italia, includendo il possibile “pensionamento” di figure come Antonio Tajani e Maurizio Gasparri. Tuttavia, secondo alcune fonti, la vera discesa in campo potrebbe avvenire più vicina alle prossime elezioni politiche.

La candidatura di Pier Silvio Berlusconi potrebbe modificare gli equilibri all’interno del centrodestra, creando potenziali tensioni con alleati come la Lega e i Fratelli d’Italia. Il Fatto Quotidiano riporta che Berlusconi Jr. sta preparando il terreno per la sua avventura politica, conducendo sondaggi sulla sua popolarità e intessendo contatti con figure del mondo imprenditoriale e finanziario.

Tra i nomi che potrebbero affiancare Pier Silvio nel suo nuovo progetto politico, emerge quello di Niccolò Querci, un esperto di Publitalia e già assistente personale di Silvio Berlusconi. Altri volti noti come Massimo Antonio Doris, figlio del fondatore di Mediolanum, e Gerry Scotti, ex deputato del Psi, potrebbero unirsi a lui, portando freschezza a Forza Italia, che Pier Silvio intende rinnovare.

In conclusione, sebbene i dettagli su come e quando Pier Silvio Berlusconi entrerà in politica siano ancora incerti, le sue intenzioni sembrano essere chiare: seguire le orme del padre e preparare un nuovo capitolo politico per se stesso e per Forza Italia.