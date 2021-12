Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno e sì, avete letto bene: nonno. A 52 anni. Sua figlia, infatti, ha dato alla luce una bambina. Il fatto in realtà risale allo scorso aprile (la piccola ora ha 8 mesi), ma la famiglia Berlusconi è da sempre molto gelosa della propria privacy e la totale assenza di profili social ne è una dimostrazione.

Nessun post acchiappa click su Instagram, nessuna paparazzata, nessun articolo: niente.

La bambina si chiama Olivia ed a partorirla è stata Lucrezia Vittoria Berlusconi, primogenita di Pier Silvio Berlusconi (nata nel 1990), che l’imprenditore ha avuto con la modella Emanuela Mussida, con cui stava prima di Silvia Toffanin. Con quest’ultima, infine, ha altri due figli: Lorenzo Mattia (nato nel 2010) e Sofia Valentina (nata nel 2015).

A dare l’annuncio della nascita di Olivia è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha scritto anche che Silvia Toffanin pare abbia accolto con gioia ed emozione la notizia di Pier Silvio nonno.

Pier Silvio Berlusconi nonno, grande riserbo su sua figlia Lucrezia Vittoria

Al di là del servizio di Chi c’è grande riserbo in merito alla famiglia, tant’è che tutt’ora non sappiamo nulla della vita privata di Lucrezia Vittoria Berlusconi né del suo compagno (o probabile marito). Secondo un articolo di Dagospia, infatti, pare che Lucrezia si sia sposata in gran segreto a settembre del 2019 con un uomo misterioso, ora padre della piccola Olivia. Chi sia non è dato saperlo, ma pare sia americano.