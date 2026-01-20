11.6 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Attualità

Piemonte, inclusione scolastica a rischio

La consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo ha presentato un’interrogazione alla Giunta per chiedere quali azioni intenda mettere in campo per affrontare l’emergenza della carenza di insegnanti di sostegno e assistenti all’autonomia e alla comunicazione in Piemonte. La recente Legge di Bilancio ha definito i Livelli Essenziali delle Prestazioni in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, imponendo agli enti territoriali l’obbligo di garantire le ore previste nei PEI.

I dati diffusi da FISH mostrano un quadro allarmante: in Piemonte, la percentuale di alunni con disabilità nelle scuole statali di ogni ordine e grado è del 3,59%. Le percentuali maggiori di alunni con disabilità si hanno nella scuola primaria e secondaria di 1° grado, mentre in quella dell’infanzia e secondaria di 2° grado si registrano percentuali più basse. Sono indicati 7.267 posti di sostegno, a cui si devono aggiungere 7.421 posti in deroga, per un totale di 14.688 posti di sostegno.

La consigliera regionale chiede alla Giunta come intenda garantire i LEP su tutto il territorio regionale, quali misure intenda adottare per superare la carenza strutturale di docenti di sostegno e se intenda farsi portavoce presso il Governo delle istanze accolte dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali. Inoltre, chiede se la Regione recepirà le Linee guida nazionali sulla figura dell’ASACOM e se intenda ampliare l’offerta formativa e coinvolgere altri Atenei. L’inclusione scolastica è un diritto fondamentale che non può essere compromesso dalla carenza di personale e risorse.

