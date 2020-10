I tecnici del soccorso alpino hanno riconosciuto il posto da una fotografia che il disperso, avventuratosi in jeans e scarpe da ginnastica in un canalone sotto la neve a 2600 metri di quota, aveva mandato tramite il cellulare. Così li soccorritori hanno potuto raggiungere l’uomo, rimasto bloccato sotto il Lago della Rossa, a Usseglio, nelle vallidi Lanzo.

L’allarme è stato lanciato alle 17,30 di ieri, quando, avvicinandosi il tramonto, l’escursionista ha chiamato spiegando di essere rimasto bloccato in una situazione molto precaria: fermo su un canalino ghiacciato che avrebbe potuto cedere da un momento all’altro.

Non era stato in grado però di indicare la sua posizione precisa. E’ riuscito però a inviare una foto del luogo ai tecnici del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che, conoscendo ogni angolo di quelle montagne, sono riusciti a localizzarlo in un punto poco a valle del lago.

Una squadra ha iniziato a salire per raggiungerlo mentre un’altra è stata trasportata, con la collaborazione dei tecnici dell’Enel, a monte del punto in cui si trovava l’escursionista, a bordo del carrello sotterraneo che conduce alla diga della Rossa. Con le corde gli esperti dei soccorsi si sono calati dal canale e hanno raggiunto l’uomo in difficoltà mettendolo in sicurezza. Una volta raggiunto il sentiero sono tornati tutti a valle a piedi.