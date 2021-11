Se a lasciare la professione di medico di medicina generale sono soprattutto donne, magari giovani, vuol dire che qualcosa nel sistema si è rotto. In un momento in cui i camici bianchi, che siano in pronto soccorso o negli studi, stanno dando segnali di esaurimento psico- fisico e vogliono mollare, la Fimmg regionale denuncia che dodici donne negli ultimi sei mesi hanno detto addio al loro studio: “Alcune sono giovani, hanno una famiglia e hanno difficoltà a conciliare i loro tempi di vita con quelli di una professione che chiede ogni giorno di più – spiega Roberto Venesia, segretario piemontese della Fimmg – Altre ci raccontano di essere semplicemente stanche perché dalla pandemia in avanti le…