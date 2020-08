Ha alzato la tavoletta del water e dentro c’era un pitone reale arrotolato. Chi l’ha scoperto, dopo un momento di shock, ha dato subito l’allarme. L’animale si era infilato nel sifone del bagno di un’azienda passando attraverso la rete fognaria del paese, Baveno, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola, sulle rive del Lago Maggiore. La richiesta di aiuto è arrivata prima alla polizia provinciale intervenuta insieme ai carabinieri forestali e a un biologo e veterinario esperto nel recupero degli animali, Tommaso Caligarich.

Per liberare l’animale, incastrato nel sifone, l’agente della polizia provinciale Daniele Bendinelli e il vicecomandante della stazione dei carabinieri forestali di Santa Maria Maggiore, Luciano di Persio, hanno dovuto smontare tutto l’impianto. Ci sono riusciti al secondo tentativo.

Il serpente è un esemplare femmina di pitone lungo più di un metro. Le sue condizioni sono discrete anche se nessuno sa dire da quanto l’animale fosse nelle fogne. Ora gli investigatori cercano il proprietario del pitone ma è una ricerca difficile. Difficile pensare che l’animale sia riuscito, da solo, ad allontanarsi dalla teca in cui avrebbe dovuto essere custodito.

Non è escluso che sia stato abbandonato, come talvolta capita quando il proprietario “scopre” che l’impegno per mantenere e curare un serpente simile è notevole. Dopo il recupero il pitone è stato preso in consegna dai carabinieri forestali.