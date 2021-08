Un altro incidente alla Marmitte dei Giganti a Premia, in Piemonte, a pochi metri dal luogo dove martedì è caduta Ileana Todesco, la turista varesina morta poi nella notte successiva in ospedale a Torino: a finire in acqua, oggi pomeriggio, è stato un bambino di 8 anni, che ha perso l’equilibrio ed è caduto nel fiume Toce.

La madre, nel tentativo di recuperarlo, è caduta anche lei in acqua. Sono stati momenti di grande paura: a salvare mamma e bambino sono intervenuti alcuni escursionisti, attirati dalle urla. Sul posto sono poi arrivati gli uomini del Soccorso alpino di Baceno e poi l’elicottero del 118. Mamma e figlio sono stati trasportati all’ospedale di Verbania per accertamenti.