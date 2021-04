La contenzione è una brutta abitudine in molte residenze per anziani. E immobilizzare un paziente a una carrozzina o a un letto è un metodo molto più usato di quanto si possa immaginare: nell’88 per cento delle Rsa si bloccano gli anziani alla carrozzina o alla sedia, nel 61 per cento li si immobilizza, anche con le cinghie, quando sono a letto.

All’iniziativa del Difensore civico della Regione hanno risposto 430 residenze per anziani su 620 interpellate. Un numero molto significativo per l’indagine realizzata nel 2019 dall’avvocato Augusto Fierro che lascerà il suo incarico già a maggio, in polemica con i silenzi dell’assessore piemontese alla Sanità, Luigi Icardi, di fronte alle sue relazioni: “Il silenzio delle istituzioni significa voler comunicare che il ruolo che ti è assegnato è irrilevante. Un’abitudine che già avevo contestato all’assessore Saitta nella giunta precedente”.

I risultati dell’indagine realizzata nell’anno pre-Covid dal difensore civico della Regione riaccendono un faro sull’abitudine a “contenere” anziani affetti da demenza o semplicemente per evitare cadute dal letto o dalle carrozzine. Spesso per carenza di personale.

“E’ risultata evidente la prassi di usare strumenti di contenzione meccanica sui pazienti nelle Rsa, fatto che appare in contrasto con la legge. In risposta a una mia lettera indirizzata a tutte le Rsa del Piemonte, prima iniziativa del genere in Italia, è emerso che l’immobilizzazione alla carrozzina o alla sedia è stata ammessa da una percentuale altissima”, spiega Fierro che questa mattina a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, ha presentato la sua relazione.

Anziano legato al letto nella Rsa, il video diffuso dai parenti: “Non ce la faccio, qui è chiuso”



“Si tratta – dice Fierro – di un illecito dal punto di vista etico in quanto atto in contrasto inconciliabile con il principio del rispetto della dignità della persona, condannato dal Comitato nazionale di bioetica, massima autorità nel settore. Anche la Cassazione ha stabilito che l’immobilizzazione del paziente non è atto terapeutico ma sequestro di persona, salvo casi di necessità”.

Il Difensore non ha riscontri nell’anno orrribile della pandemia: “Temo però che il fenomeno sia peggiorato, vista la situazione di grande difficoltà del personale”. In Italia ci sono realtà virtuose, fa notare Fierro: “A Trieste la contenzione meccanica è stata abolita. Occorre puntare alla cura e al benessere degli ospiti delle strutture e non solo alla custodia: tutto ciò costa molto, e qui è in gioco la politica con le sue scelte. Nel 2020 il ministero della Salute ha istituito una commissione per capire come uscire da questo abuso e come valorizzare la domiciliarità, puntando sull’assistenza della sanità pubblica al domicilio del paziente, probabilmente con una diminuzione della spesa”.

Il mandato di Fierro scadeva in ogni caso a fine anno: “Però esco prima, ho problemi personali e poi ho la sensazione che si lavori senza che i risultati del proprio lavoro siano riconosciuti”.