Ha perso il piede l’agente penitenziario che mercoledì è stato aggredito da un pitbull dell’unità cinofila nel carcere di Asti. I medici dell’ospedale Cto che hanno provato in tutti i modi a salvargli la gamba subamputata sotto il ginocchio dai morsi del cane, questa mattina hanno dovuto optare per l’amputazione del piede. Ora i medici stanno svegliando il paziente che avrà una prognosi di circa 60 giorni, salvo complicazioni.

Il fatto accaduto martedì in carcere era stato segnalato dal sindacato di polizia Osapp che aveva denunciato come l’animale, prelevato dal canile, fosse stato segnalato più volte come pericoloso e aggressivo. L’agente era stato aggredito dal cane di grossa taglia che lo aveva morsicato più volte al piede fino a creare lesioni così gravi da costringere i medici dell’ospedale torinese all’amputazione.