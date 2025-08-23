PIDLAB a Cosenza: innovazione digitale per le imprese locali

La Camera di Commercio di Cosenza ha lanciato PIDLAB, un laboratorio innovativo volto alla sperimentazione di tecnologie digitali. Questo progetto si propone di supportare le aziende del territorio nella loro trasformazione digitale.

PIDLAB offre spazi e risorse per favorire la collaborazione tra imprese, professionisti e ricercatori. Le aziende possono esplorare nuove tecnologie e approcci, migliorando le loro competenze e processi. Il laboratorio è concepito per essere un punto di riferimento per chi desidera adottare strumenti digitali e strategie innovative.

Le attività di PIDLAB comprendono corsi di formazione, eventi di networking e progetti di ricerca. L’obiettivo è rendere le aziende locali più competitive nel mercato globale, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione.

Inoltre, PIDLAB promuove la consapevolezza rispetto all’importanza della digitalizzazione, spiegando come essa possa favorire l’efficienza e l’efficacia nei diversi settori economici. In questo modo, le imprese potranno affrontare le sfide del mercato moderno e migliorare la loro posizione.

Il laboratorio rappresenta quindi un’importante risorsa per le aziende di Cosenza, contribuendo a costruire un ecosistema sostenibile e innovativo per il business.