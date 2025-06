Picierno: Urgenza di Difesa Europea e Critica all’Opposizione

Negli attuali scenari geopolitici complessi, l’Unione Europea si trova a dover affrontare sfide significative che richiedono azioni strategiche immediate. La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha sottolineato l’urgenza di promuovere un’autonomia strategica europea in questo contesto.

A Bruxelles, Picierno ha esortato a considerare una difesa comune, evidenziando che le attuali crisi, compresi i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, richiedono una voce unitaria dell’UE. Secondo lei, l’opposizione italiana si concentra su un ruolo marginale, piuttosto che contribuire attivamente al governo europeo. Ha criticato la “difesofobia” di alcune forze politiche, invitando a una mobilitazione per il sostegno all’Ucraina, parallela a quella per Gaza.

Picierno ha affermato che una chiara posizione sull’autonomia dell’Europa è fondamentale e ha proposto un obiettivo di investimento della difesa del 5%, con una parte dedicata a infrastrutture civili. Ha inoltre espresso preoccupazione per la mancanza di responsabilità politica in Italia, sottolineando l’importanza di una sinistra riformista come alternativa credibile.

Riguardo ai conflitti globali, ha insistito sulla necessità di affrontare la realtà senza cedere a idealismi. Un’Europa forte deve riconoscere e affrontare le sfide della sicurezza attuale. Picierno ha anche invocato un ruolo attivo del Parlamento europeo nel promuovere i diritti internazionali, sottolineando l’importanza di un’azione collettiva in risposta alle crisi internazionali e criticando la mancanza di mobilitazione adeguata riguardo a Gaza e Ucraina.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilfoglio.it