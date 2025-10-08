17.9 C
Roma
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Cucina

Pici al fumo di Cortona, il piatto toscano da provare

Da StraNotizie
Pici al fumo di Cortona, il piatto toscano da provare

Cortona, affascinante borgo medievale in provincia di Arezzo, è una meta imperdibile per le sue bellezze architettoniche, la vista sulla Valdichiana e il lago Trasimeno, ma anche per la sua tradizione culinaria. Tra i piatti tipici, spicca una ricetta moderna: i “pici al fumo”, che combinano ingredienti classici come panna e vodka con un tocco originale.

Il termine “fumo” si riferisce a un ingrediente particolare, la pancetta affumicata, portata in città dalla cuoca Adriana Biagianti Accordi. Insieme al cuoco Santi Cenci, nei primi anni ’70, scoprirono questo ingrediente sconosciuto in Toscana. La prima prova di questo piatto avvenne con uno spaghetto, poi trasformato in un simbolo di Cortona.

La preparazione dei pici al fumo, più artigianali degli spaghetti, è illustrata da Cenci stesso sul canale YouTube “Cortona Social Media”. Si inizia scaldando olio in un tegame e rosolando uno spicchio d’aglio, rosmarino e peperoncino. L’aglio e il rosmarino vengono rimossi, e si aggiunge la pancetta affumicata tritata, che deve amalgamarsi al sugo. Dopo una sfumatura con vodka, si incorporano concentrato di pomodoro e panna fresca. Infine, si scolano i pici e si mantecano in padella, rendendoli cremosi e deliziosi.

Questa ricetta rappresenta un cuore della tradizione culinaria cortonese, testimoniando l’evoluzione dei sapori toscani.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Guilty Pleasure: Camihawke e Guglielmo Scilla si Rivelano
Articolo successivo
Fiera del Cicloturismo a Padova: un viaggio tra le bici
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.