Pici al fumo di Cortona, il piatto toscano da provare

Cortona, affascinante borgo medievale in provincia di Arezzo, è una meta imperdibile per le sue bellezze architettoniche, la vista sulla Valdichiana e il lago Trasimeno, ma anche per la sua tradizione culinaria. Tra i piatti tipici, spicca una ricetta moderna: i “pici al fumo”, che combinano ingredienti classici come panna e vodka con un tocco originale.

Il termine “fumo” si riferisce a un ingrediente particolare, la pancetta affumicata, portata in città dalla cuoca Adriana Biagianti Accordi. Insieme al cuoco Santi Cenci, nei primi anni ’70, scoprirono questo ingrediente sconosciuto in Toscana. La prima prova di questo piatto avvenne con uno spaghetto, poi trasformato in un simbolo di Cortona.

La preparazione dei pici al fumo, più artigianali degli spaghetti, è illustrata da Cenci stesso sul canale YouTube “Cortona Social Media”. Si inizia scaldando olio in un tegame e rosolando uno spicchio d’aglio, rosmarino e peperoncino. L’aglio e il rosmarino vengono rimossi, e si aggiunge la pancetta affumicata tritata, che deve amalgamarsi al sugo. Dopo una sfumatura con vodka, si incorporano concentrato di pomodoro e panna fresca. Infine, si scolano i pici e si mantecano in padella, rendendoli cremosi e deliziosi.

Questa ricetta rappresenta un cuore della tradizione culinaria cortonese, testimoniando l’evoluzione dei sapori toscani.