Piccolo gatto si avvicina sempre di più alla donna: vuole adottarla

Un piccolo gatto solo e sconosciuto appare dal nulla in strada e si avvicina alla donna, incredibile: è lui a voler adottare lei.

Una donna passeggia in strada e intravede la sagoma di un piccolo animale all’orizzonte. Sull’asfalto, tra lo sfarfallio luminoso delle foglie degli alberi sul ciglio della strada, si intravede l’esile corpicino di un cucciolo di gatto che sembra camminare nella sua direzione. Frame dopo frame ci si accorge che il gattino è realmente diretto verso di lei. La dolcezza del suo sguardo e della sua richiesta non possono passare inosservate. La didascalia al filmato che documenta l’accaduto è alquanto esplicita a tal proposito. “Tu non adotti un cucciolo. È il cucciolo ad adottare te“.

Il cucciolo di gatto si avvicina alla donna perché vuole adottarla

Quando è il gatto che vuole adottare la sua famiglia si comporta esattamente come questo piccolo micio. È ciò che esplicita il titolo della clip apparsa su “X”, ex “Twitter”, l’8 gennaio 2024. La pagina di @AMAZlNGNATURE, che ha condiviso la clip, ha ottenuto di risposta alla pubblicazione oltre 1,8 milioni di visualizzazioni e più di 23mila “mi piace”.

La clip dura soltanto pochi secondi, eppure è in grado di testimoniare il significato della richiesta del gattino. Da come si comporta il piccolo gatto nel filmato si comprende che il felino abbia appena scelto colei che sarà la sua umana di riferimento.

Il miagolio del gattino si percepisce sin da quando è ancora lontano dalla donna che accoglierà infine il suo arrivo lasciando al micio la possibilità di arrampicarsi sulle sue gambe. Il fatto che la donna indossi, in quel momento, un paio di sneakers non esclude che sia potuta uscire dalla sua abitazione, approfittando della bella giornata di sole, per svolgere dell’attività fisica. Da ora in poi – almeno si spera – la donna avrà un piccolo compagno di avventure con cui condividere le sue uscite fuori casa.

La sua risposta può cambiargli la vita

La dolce richiesta del cucciolo di gatto si spera che sia potuta corrispondere a un’adeguata di un piccolo micio. Per sapere come accogliere un cucciolo di gatto abbandonato o rimasto solo si può consultare l’apposita guida.

Per aiutare un gattino che piange – ricordano gli esperti – è importante saper riconoscere il motivo che causa il suo lamento. Due giorni dopo la condivisione del contenuto riguardante il gattino, la pagina dedicata alle scoperte nella natura e agli animali di tutto il mondo ha informato i suoi follower di un’altra bellissima notizia.

You don’t adopt a kitten. The kitten adopts you. pic.twitter.com/OH6ygPm9zM — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 8, 2024

Il 10 gennaio scorso una donna ha fatto in modo che decine di piccole tartarughe potessero tornare nel loro habitat naturale. Nella clip si assiste al momento in cui la donna svuota il contenuto di un piccolo secchio nell’acqua salata dell’oceano. Le piccole tartarughe sembrano essere entusiaste di poter tornare nella loro casa galleggiante. A 30 secondi dalla loro partenza sulla riva le tartarughe avevano già felicemente solcato le prime onde.