Piccolo G o Jore: chi sarà eliminato per lasciare il banco a Mezkal?

Chi sarà costretto a lasciare la casetta di Amici di Maria De Filippi fra Piccolo G e Jore?

I due cantanti di Rudy Zerbi, infatti, sono stati messi al corrente che nel corso delle prossime puntate uno di loro tornerà a casa per far spazio a Mezkal, il nuovo allievo fortemente voluto da Rudy Zerbi.

Subito dopo l’esibizione, Rudy Zerbi ha confermato l’ingresso di Mezkal.

Nonostante anche Aaron sia un alunno di Rudy Zerbi, la scelta ricadrà fra Jore e Piccolo G. Il primo ha dichiarato:

“Io non ho mai parlato tantissimo e tutt’ora non parlo tantissimo, ma una cosa che riconosco è l’obiettività e riconosco che devo ancora crescere. Quindi – per fare una premessa – qualsiasi sia la decisione di Rudy io sono contento perché per me è stata una bella prova. Penso che riguardi me la sostituzione perché io mi metto in dubbio sempre e per quello che mi sento dentro sento che potrei dare molto di più di quanto in realtà dia”.