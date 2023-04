Piccolo G fa una gaffe imperdonabile in diretta su Twitter

Piccolo G ieri sera si è trovato in uno space di Twitter in diretta insieme a Gianmarco Petrelli e Giulia Stabile. Il topic era la settima edizione del Grande Fratello Vip e se la ballerina ha confessato di aver simpatizzato per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il cantante si è reso protagonista di una gaffe definita da tutti imperdonabile.

Commentando con le moderatrici le vicissitudini dei vipponi, una moderatrice ha citato il caso di Riccardo Fogli. “Sai quanto è durato Riccardo Fogli?” e la reazione di Piccolo G è stata del tutto inaspettata. “Chi è Riccardo Fogli?“.



Piccolo G: “Chi è Riccardo Fogli?”

“Ma come chi è Riccardo Fogli?” ha risposto stupito un altro moderatore, mentre la moderatrice ha continuato a raccontare: “È entrato la sera, la mattina si è svegliato ha tirato un bestemmione ed è stato squalificato“. Anche in questo caso la reazione di Piccolo G non è stata delle migliori: “Che brutta fine, sarà famoso per sempre“.

Come un cantante di vent’anni possa non aver neanche mai sentito nominare Riccardo Fogli, voce storica dei Pooh e cantante solista di enorme successo, resta un mistero. L’uomo, oltre album e tour, ha fatto anche moltissima televisione commerciale. Ha vinto il reality show Music Farm, ha partecipato – attirando non poche polemiche – a L’Isola dei Famosi, è stato il Pastore Maremmano de Il Cantante Mascherato e questa stagione televisiva ha fatto pure una capatina sfortunata al Grande Fratello Vip.