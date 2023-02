Piccolo G e Aaron rischiano di non arrivare al serale: Zerbi durante le registrazioni

Durante la registrazione di ieri di Amici, ben cinque alunni hanno ricevuto la maglia e passeranno al serale. Ci sono invece due ragazzi che rischiano di non arrivare alla fase finale del programma mariano. Piccolo G e Aaron non hanno conquistato la maglia e il loro professore ha chiesto ancora una settimana per capire meglio cosa fare. Rudy Zerbi ha dichiarato che potrebbe decidere di mandare solo uno dei due allievi al serale o anche nessuno dei due.

Piccolo G e Aaron a rischio? Le anticipazioni.

“Zerbi ha detto che vuole attendere ancora un po’ e decidere con più calma se dare la maglia a Piccolo G e Aaron, a uno solo dei due o a nessuno. – si legge su Superguida Tv – Cosa accadrà? Come la prenderanno i ragazzi? Già settimana scorsa Piccolo G voleva andarsene dopo le critiche e le tensioni con il prof. Per Aaron però ci sono belle novità. Gara inediti (nuovi) giudicata da Charlie Rapino e vinta da Angelina che ha cantato Ti chiedo scusa amore mio accompagnandosi al piano. Charlie le ha detto che il brano è un pezzo che dura nel tempo , un pezzo purosangue. Nell’udire ciò Wax si è guardato il tatuaggio. Ad essere prodotto non sarò solo quello di Angelina, ma anche quello di Aaron e Wax. Aaron ha cantato Mi prenderò cura di te. Rapino gli ha detto che quando lo guarda gli vengono in mente i Vichinghi”.

Con l’inedito che gli verrà prodotto Aaron ha avuto almeno una gioia, visto che ieri pomeriggio l’abbiamo visto in crisi durante il daytime: “Non sto molto bene. Forse vorrei dare e ricevere un po’ d’amore anche qui dentro. Non mi sento molto capito dai miei compagni. L’unico che ha compreso qualcosa è Piccolo G. Lui ha capito che alla fine sono un buono. Questa direi che è la cosa più importante“.