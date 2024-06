piccolo fa di tutto per attirare l’attenzione

Un video che spopola sul web mostra un gatto che cerca in tutti i modi di attirare l’attenzione del cane: il piccolo quattro zampe non sembra però riuscire affatto nel suo intento.

«Guardami, per favore, guardami». Queste le parole che scherzosamente gli utenti del web hanno attribuito a un piccolo gatto intento ad attirare l’attenzione del cane di casa. Chi conosce abbastanza bene i gatti saprà benissimo che questi felini sanno essere dolci, premurosi e affettuosi ma, allo stesso tempo, autoritari e spesso dispettosi. E questo è proprio il caso di un gattino dal manto tigrato che ha cercato di attirare l’attenzione (e infastidire) in tutti i modi il cane Siberian Husky.

Cane e gatto in un video virale sul web: il felino prova inutilmente ad attirare l’attenzione dell’amico

Il video è stato condiviso su Reddit dagli umani che vivono con il gattino dispettoso e il cane. Il filmato è stato in seguito postato da altri canali social, tra cui Corriere Tv.

I gatti sanno essere abbastanza prepotenti con umani e animali, soprattutto con i cani. Naturalmente non tutti si comportano allo stesso modo e in molti casi, anzi, i gatti sono i migliori amici dei cani di casa. Spesso però i gatti, proprio come fossero bambini dispettosi, adorano fare degli scherzi ai loro fratellini a quattro zampe. Proprio così è accaduto al cane di razza Siberian Husky.

Le immagini mostrano i tentativi del micio di attirare l’attenzione del cane. Mentre il Siberian Husky è accucciato sul pavimento, con un’espressione malinconica negli occhi, il gatto entra di corsa nella stanza e cerca in tutti modi di infastidire il cane. Il felino saltella davanti al cane, gli corre davanti, gli sale sul dorso, ma nulla sembra far cambiare idea al cane che resta impassibile seduto in terra.

Quante volte si sarà sentita la frase “litigare come cane e gatto”? Questi modi di dire si basano sull’esperienza comune, in base alla quale in natura cane e gatto sembrerebbero non andare molto d’accordo. Come tutti i modi di dire, naturalmente anche questa considerazione non vale per tutti i cani e per tutti i gatti, tanto che esistono moltissime razze di gatti adatti a vivere con i cagnolini.

Nonostante infatti i pregiudizi riguardo all’antipatia tra cani e gatti, nella maggior parte dei casi felini domestici e gattini andranno d’accordo e riusciranno a instaurare profonde amicizie. Nel caso del cane e del gatto protagonisti di Reddit, è andata proprio così. Nonostante il temperamento irrequieto del felino sia in completa antitesi con la pacatezza del cane, i due animali sono molto legati. La dolcezza e la tranquillità del Siberian Husky hanno conquistato il web, offrendo ancora una volta un esempio di come convivono insieme cani e gatti. (di Elisabetta Guglielmi)