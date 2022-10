Piccolo cane Hobart insegue l’agente per chiedergli aiuto

Il piccolo cane Hobart insegue un agente di polizia in strada per manifestare la sua richiesta di aiuto: il video è emozionante.

Il distretto di “LAPD Hollywood Division” ha condiviso sul suo profilo Twitter quanto di straordinario è accaduto tra un cucciolo molto sfortunato e uno dei loro agenti. La scena si svolge in una strada della California, dove il piccolo cane dal pelo marrone si ritrova chiaramente ad inseguire un agente di polizia con il mordace obiettivo di attirare la sua attenzione e provare così a chiedergli aiuto.

Piccolo cane Hobart randagio insegue l’agente in strada per chiedergli aiuto – VIDEO

L’episodio si è verificato in una Los Angeles piuttosto assolata nel mese di ottobre. L’agente “dal cuore d’oro“, come lo descrivono gli utenti, è stato identificato con il nome di Mercado. Ed ha ricevuto questo soprannome grazie alla sua emozionante risposta data al pelosetto in difficoltà durante il suo inseguimento.

Potrebbe interessarti anche >>> Un cane è in trappola: dei ragazzi arrivano sul posto – VIDEO

L’agente Mercado, in compagnia del collega Tavera durante il turno di perlustrazione della zona, ha ascoltato la richiesta del cucciolo e comprendendo la sua situazione ha deciso su due piedi di portarlo con sé e di adottarlo.

Da quanto riportato poche ore dopo sul profilo ufficiale del dipartimento si evince di come il nobile animo dell’agente abbia quindi dato, in primis, il gioioso benvenuto al più giovane membro dell’unità K-9. Il piccolo Hobart, così soprannominato più tardi dai componenti della squadra che si trovavano a passeggiare su Hobart Boulevard, al momento della sua scoperta, è ad ora divenuto – a tutti gli effetti – un cane poliziotto.

Il video che mostra l’azione, inoltre, è divenuto piuttosto popolare dal momento che illustra come gli agenti abbiano voluto donare una seconda possibilità al cucciolo sperduto, probabilmente abituato fino ad allora a vivere come un randagio in città.

Potrebbe interessarti anche >>> Salvati quasi 100 cani: stavano per essere venduti per il consumo umano

Infine, di risposta alla toccante condivisone del breve filmato e del suo seguito, gli utenti hanno risposto con migliaia di like. E sfornando centinaia di commenti che mirano a ringraziare l’agente Mercado – quanto tutto il suo prezioso entourage poliziesco – per il gesto solidale intrapreso nella sua interezza nei confronti della nuova mascotte della nona unità.