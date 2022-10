Piccolo annega: Pitbull gli salva la vita con un tuffo coraggioso

Le telecamere di sicurezza riprendono il coraggioso tuffo del Pitbull: il pelosetto salva la vita a un piccolino sul punto di annegare.

Il disarmante video è stato inavvertitamente realizzato da una coppia di telecamere di sicurezza presenti nel cortile mattonato di un’abitazione privata. La scena documenta l’incredibile salvataggio di un cagnolino che pare stia divenendo – di ora in ora – sempre più popolare in rete. I primi estratti del filmato sarebbero stati pubblicati a partire dallo scorso 20 ottobre, per poi essere condivisi senza interruzione da molte piattaforme nell’ultima settimana.

Piccolo Chihuahua Pulma annega: Pitbull Athena gli salva la vita con un tuffo coraggioso – VIDEO

Al cospetto del tenero Chihuahua dal pelo nero, di nome Pulma, appena scivolato accidentalmente all’interno della piscina di una villa privata in Brasile, e in momentanea assenza della loro padroncina, vi erano altri pelosetti. Questi ultimi, però – nonostante la loro apprensione – non sarebbero riusciti a intervenire per aiutare il piccolo in difficoltà a tornare in superficie.

Potrebbe interessarti anche >>> Trovato sotto un ponte, cane subisce l’amputazione dopo che gli hanno sparato

Il problema principale avrebbe riguardato le loro altrettante minute dimensioni. Per fortuna, a distanza di pochi istanti e visto l’agitarsi dei cuccioli di quattro zampe intorno alla piscina – che avevano assistito dal vivo alla caduta del Chihuahua – un altro membro della famiglia di pelosetti è intervenuto.

Si tratta di Athena, un coraggioso esemplare di Pit Bull – dal pelo bianco a chiazze marroni – che, dopo essersi avvicinato e aver subito compreso che il suo piccolo amico stesse rischiando di annegare, non ci ha pensato due volte e si è tuffato nella vasca.

Dopo alcuni tentativi andati a vuoto il più grande esemplare è riuscito a recuperare il piccolo. E, servendosi del suo musetto per aiutarsi a trascinarlo all’interno della piscina, lo ha infine portato vittoriosamente fuori dall’acqua.

Potrebbe interessarti anche >>> Chiede alla figlia di salutare il cane: la piccola la lascia senza parole – VIDEO

La padroncina degli esemplari si è precipitata sul posto soltanto quando ha capito cosa stesse succedendo all’esterno. La donna, anch’essa visibilmente preoccupata, è quindi andata incontro ai due che erano appena emersi dalla vasca per soccorrere il Chihuahua appena tratto in salvo. Sul finale pare non resti che ringraziare, da parte sua, l’adulto Pit Bull per il suo indispensabile atto di coraggio.