Tra gli argomenti che, nel corso degli anni, sono stati protagonisti al Maker Faire Rome e che hanno riscosso un crescente interesse di pubblico, c’è sicuramente la Robotica. Questo anche grazie alle collaborazioni con l’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-Rim), con il Laboratorio nazionale di intelligenza artificiale del Cini e con il Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica.

Sono decine, anche in questa edizione 2021, le realizzazioni e i prototipi che verranno presentati al pubblico nell’Area Research, proposti da singoli maker, atenei, spin off universitari e Istituti di ricerca. Una serie di progetti che spaziano dal settore medico a quello industriale, dai trasporti ai beni culturali.

Ci sarà Slammer, un robot rover autonomo, nato come progetto per imparare la robotica e basato su diverse tecnologie opensource, che sfrutta tecnologie di Intelligenza artificiale per individuare oggetti nell’ambiente circostante. A Maker Faire Rome 2021 ci sarà anche Nanosaur, il robot progettato per essere semplice da costruire in casa (basta una stampante 3D, e con pochi altri componenti è possibile vederlo in azione). Fra i progetti anche Sandwich, un robot sviluppato per implementare sistemi di visione artificiale basati su reti neurali e altri sistemi di supporto alla robotica basati su algoritmi visivi.

Ci sarà anche il Joiint Lab, un esperimento di trasferimento tecnologico industriale lanciato a Bergamo, presso l’area del Kilometro Rosso, in cui alcune delle aziende del territorio lavorano fianco a fianco con i ricercatori di IIT per dare vita a nuove forme di lavoro fisico da remoto mediante avatar robotici.

L’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM), presieduto da Antonio Bicchi, porterà alla Maker Faire Rome 2021 I-RIM 3D, un punto di incontro tra ricerca e industria, dove confrontarsi su temi come l’elaborazione delle iniziative tecnologiche a supporto del Pnrr, ma anche sui temi etici e sociali legati alla Robotica.

In particolare, è prevista una conferenza scientifica guidata da due grandi nomi della robotica italiana: Barbara Caputo ed Eugenio Guglielmelli. “La conferenza 2021 – ha spiegato Guglielmelli – permetterà di conoscere le principali evoluzioni della ricerca nel campo della robotica e delle macchine intelligenti, quali tecnologie fondamentali per lo sviluppo di una società sempre più sostenibile, inclusiva, resiliente e preparata a garantire la qualità della vita”.

Numerose poi le realizzazioni e i prototipi che verranno presentati al pubblico, che utilizzano metodi e tecniche che uniscono robotica e Intelligenza artificiale. Il Laboratorio Aiis del Cini farà conoscere una serie di innovazioni sviluppate grazie all’Intelligenza artificiale, con un’enfasi sulla realizzazione di applicazioni da parte di aziende e spin-off. L’obiettivo è di evidenziare l’impatto che l’Intelligenza artificiale può avere in un panorama di contesti, ad esempio, medicina, economia, energia, sicurezza.