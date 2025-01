piccola località per sciatori e amata da tutti

Capracotta è una splendida località montana nel Molise, conosciuta per la sua bellezza naturale e le attività sportive invernali. Situata a 1.421 metri di altezza, è uno dei comuni più elevati dell’Italia centro-meridionale e vanta origini medievali. Durante l’inverno, la località si trasforma in un pittoresco rifugio per turisti e fotografi, grazie anche alle abbondanti nevicate che nel 2015 hanno raggiunto un record di 256 centimetri in un giorno.

Il principale richiamo di Capracotta è il comprensorio sciistico sull’altopiano del Prato Gentile, noto per lo sci di fondo, con piste adatte a tutti i livelli, e per le competizioni nazionali e internazionali che si svolgono qui. Oltre allo sci di fondo, è possibile praticare ciaspolate e trekking invernali, esplorando boschi e panorami mozzafiato, come quelli offerti dal Monte Capraro e dal Monte Mare.

Il borgo di Capracotta offre anche molte attrattive per chi non pratica sport. Le strade acciottolate, le case in pietra e piuttosto accoglienti, e le chiese storiche contribuiscono al suo fascino. Piazza Mazzini è il cuore pulsante del paese, dove si svolgono eventi culturali e feste popolari. Qui si possono acquistare prodotti tipici, tra cui il caciocavallo e la ventricina.

La Chiesa di Santa Maria Assunta, con origini medievali, e il Museo della Civiltà Contadina, che racconta la vita rurale e pastorale, sono imperdibili per i visitatori. Per panorami spettacolari, vale la pena visitare la parte alta del borgo e il Belvedere, da cui si può ammirare l’intera valle del Trigno.

Capracotta è ben collegata dalle principali strade del Molise, con facile accesso dagli aeroporti di Napoli e Pescara. Le opzioni di soggiorno variano da hotel a bed and breakfast e agriturismi. L’inverno è il periodo ideale per la visita, ma anche la primavera e l’estate offrono opportunità di escursioni e birdwatching, mentre l’autunno regala scenari dai colori caldi e intensi.

Negli ultimi anni, il Molise ha promosso un turismo responsabile, cercando di mantenere l’autenticità del territorio, e Capracotta ne è esempio, dimostrando come un piccolo borgo possa diventare una grande attrazione turistica.