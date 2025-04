Picco di Influenza a Pasqua: Pregliasco Raccomanda la Mascherina per Fragili e Sintomatici

L’influenza continua a mostrare la sua forza anche durante le festività di Pasqua e Pasquetta, con 15 milioni di casi già registrati in Italia. Il virologo Fabrizio Pregliasco avverte della necessità di usare la mascherina, soprattutto per chi presenta sintomi o è considerato fragile. Durante i ritrovi familiari, c’è un alto rischio di una nuova ondata di contagi, dato che i contatti ravvicinati aumentano.

Pregliasco, in un’intervista, ha sottolineato che quest’anno l’influenza ha avuto un impatto significativo, con circa 375mila casi nella settimana di Pasqua e una curva epidemica che non mostra segni di diminuzione. L’esperto raccomanda di evitare contatti stretti se si è influenzati e di indossare dispositivi di protezione in contesti affollati, un comportamento che ricorda le precauzioni adottate durante la pandemia da Covid-19.

Inoltre, Pregliasco ha messo in guardia contro una “quad-demia”, ossia la coesistenza di più virus respiratori, e ha ricordato che il sistema immunitario potrebbe non essere completamente reattivo a causa di anni di ridotta esposizione a patogeni. Riguardo al nuovo coronavirus Hku5-CoV-2 scoperto in Cina, ha consigliato prudenza senza creare allarmismi, evidenziando l’importanza di un monitoraggio costante.

In sintesi, la raccomandazione generale è di proteggere i più vulnerabili e di mantenere comportamenti responsabili durante la stagione influenzale, come l’uso della mascherina in presenza di sintomi e l’evitare contatti non necessari. Un gesto semplice che può fare una grande differenza nella salute pubblica.