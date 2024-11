Picco dell’Influenza Stagionale 2024: Quando Aspettarlo e Come Riconoscere i Sintomi

Si attende per dicembre il picco dell’influenza in Italia, in particolare nel periodo natalizio. Aggiungendosi all’influenza stagionale, si registra un aumento delle sindromi parainfluenzali dovute ad altri virus. Nella settimana scorsa, il numero di italiani con sintomi come naso che cola e brividi di freddo è aumentato, con un’incidenza tra i bambini sotto i 5 anni quasi doppia rispetto alla media.

Secondo il rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, che analizza il periodo dall’11 al 17 novembre, i contagi, comprese le sindromi simil-influenzali, hanno mostrato una crescita, con circa 1.792.000 italiani colpiti e 417.600 nuovi casi nell’ultima settimana. L’incidenza è aumentata leggermente a 7,1 casi ogni 1.000 assistiti, rispetto ai 6,5 della settimana precedente, ma rimane inferiore rispetto agli 8,2 casi dello stesso periodo nel 2023.

Tra i bambini fino a 5 anni l’incidenza è di 15,9 casi ogni 1.000 assistiti, in aumento rispetto ai 13,7 della settimana precedente. Le soglie stabilite dalle autorità sanitarie indicano vari livelli di intensità, e per le regioni che monitorano la situazione, solo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo e Sicilia l’incidenza supera la soglia basale, con la Lombardia che registra il tasso più alto a 8,89 casi ogni 1.000 assistiti.

L’influenza si presenta con febbre alta, brividi, mal di testa, dolori muscolari e sintomi respiratori. Le complicanze possono colpire i soggetti fragili, includendo polmoniti, miocarditi ed encefaliti. Le sindromi parainfluenzali comportano sintomi come mal di gola, raffreddore, bronchiti e polmoniti, e nei casi iniziali possono essere confuse con l’influenza. Gli adulti sani recuperano in pochi giorni, mentre bambini e persone immunocompromesse possono sviluppare complicazioni più gravi.

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato per operatori sanitari, over 60, bambini da 6 mesi a 6 anni, e persone con patologie croniche. La protezione inizia circa dieci giorni dopo l’inoculazione.