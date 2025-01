Picco dei Casi: Quando Si Raggiungerà?

Il numero di casi di influenza in Italia è in aumento, con un’incidenza di 15 casi ogni 1000 assistiti, probabilmente raggiungendo il picco stagionale. I bambini sotto i cinque anni sono i più colpiti, con 34,2 casi ogni 1000, mentre i tassi tra giovani adulti e anziani rimangono stabili. Matteo Bassetti, infettivologo, ha previsto che l’ondata attuale durerà fino alla prossima settimana, seguita da una seconda ondata prevista tra febbraio e marzo.

Secondo il rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nella terza settimana del 2025 sono stati registrati circa 886.000 casi di influenza, per un totale di circa 7.705.000 casi dall’inizio della sorveglianza. Le regioni più colpite includono Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Campania. Tuttavia, non ci sono dati disponibili per Calabria e Basilicata.

Durante la settimana, la percentuale di campioni positivi all’influenza è stata del 31%, simile alla settimana precedente. Su 3.023 campioni analizzati, 937 erano positivi al virus influenzale, con 742 di tipo A e 195 di tipo B. Inoltre, 82 campioni sono risultati positivi al Sars-CoV-2, con una percentuale del 2,7%.

Bassetti ha sottolineato che ci sono molte persone malate e ha avvertito della pressione sugli ospedali. Ha ricordato che il vaccino, pur non essendo perfetto, è fondamentale per ridurre il numero di casi gravi, rilevando che il numero attuale di casi è anche legato a chi non si è vaccinato. Ha previsto che la stagione influenzale possa superare quella precedente, con un totale di casi che potrebbe arrivare a 15 milioni.