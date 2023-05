Picchia il cagnolino con un bastone: ragazza lo difende e lui impazzisce

Clochard picchia brutalmente un povero cagnolino indifeso, una ragazza lo nota e cerca di impedirglielo ma l’uomo la rincorre con lo stesso bastone con cui ha aggredito il cane.

Un’atrocità ha sconvolto Roma, dove un clochard ha iniziato a picchiare in modo brutale e selvaggio un piccolo cagnolino con un bastone, la scena è stata notata da una ragazza che inorridita dalla scena si è precipitata in suo aiuto, ma l’uomo ha inseguito la giovane per evitare che intervenisse.

Clochard picchia selvaggiamente il cane con un bastonate

La terribile scena si è svolta il 15 maggio, a Roma, lungo il Lungotevere, sotto il Ponte Umberto Primo, l’uomo un senzatetto che viveva in una tenda improvvisata, apparentemente senza alcun motivo ha preso un bastone e ha colpito senza pietà il suo cane.

La scena ha attirato l’attenzione di una ragazza di passaggio che sentendo le urla strazianti dell’animale, dalla banchina del Tevere si è avvicinata di corsa, gridando: “Basta, basta“.

L’uomo pero invece di smettere con la sua atrocità e violenza non solo ha continuato a picchiare il povero animale indifeso, ma quando la ragazza si è avvicinata, il senzatetto si è infuriato maggiormente e ha deciso di sfogare la propria rabbia sulla giovane inseguendola con il bastone con cui poco prima aveva colpito il povero cucciolo indifeso.

La ragazza ovviamente impotente davanti alla furia dell’uomo con il bastone non ha potuto fare altro che fuggire. Nonostante la fuga però la ragazza non si è arresa e ha contattati immediatamente il 112, ma nonostante l’attesa le forze dell’ordine sembrano non essere intervenute.

La scena però era troppo atroce e straziante per lasciare che quell’uomo la passasse liscia così la giovane ha ripreso un video dell’uomo è l’ha inviato alla pagina Instagram “Welcome to Favelas“.

Immediatamente il video è stato condiviso dagli amministratori della pagina con i propri utenti che inorriditi hanno chiesto aiuto “Ponte Umberto Primo, clochard beccato a maltrattare il suo cane, abbiamo bisogno di qualcuno che vada a salvarlo, il clochard ha inseguito la ragazza che ha fatto il video con dei bastoni. La ragazza del video ha chiamato la polizia, che però non è intervenuta, e quindi ha deciso di contattarci in seguito. Stiamo cercando di contattare varie associazioni“.

Dopo la pubblicazione del video sul luogo si sono precipitati volontari animalisti, ma ormai sia il clochard che il cane erano spariti. Attualmente si sta cercando sia il cane maltrattato che l’altro cane ripreso nel video condiviso dalla ragazza. Ovviamente è logico dedurre che il maltrattamento non si l’imiti solo al cane del video ma anche all’altro .

Successivamente sulla banchina del lungo Tevere sono intervenuti i carabinieri, la protezione animali e persino un noto attivista, il senzatetto non è tornato all’accampamento di fortuna man le forze dell’ordine sono in attesa che tornino per verificare le condizioni dell’animale e per portarlo in salvo.