Picasso, Magritte, Kandinsky, Hokusai, Modigliani e tanti altri: oltre 650 opere…

Picasso, Magritte, Kandinsky, Hokusai, Modigliani e tanti altri: più di 650 opere in dialogo tra antichi maestri veronesi e i grandi nomi dell’arte contemporanea.

Palazzo Maffei è una Casa Museo in Piazza Erbe nel cuore di Verona, nata nel 2020 dalla passione collezionistica dell’imprenditore Luigi Carlon. Una Wunderkammer dalla doppia anima, che accoglie il visitatore in un percorso caleidoscopico tra antico e contemporaneo custodito tra gli stucchi e affreschi del primo palazzo barocco della città, capace di stupire grazie all’arte e alla spettacolare vista dalla terrazza.

Dall’archeologia egizia all’arte contemporanea : un viaggio in oltre 4000 anni di storia. Tra i grandi nomi dell’arte di tutti tempi anche Mantegna, Canova, Boldini, Modigliani, fino a capolavori dei grandi Maestri del XX secolo e delle avanguardie del Novecento: da Picasso, Magritte, Kandinskij e Mirò a Boccioni, Balla, De Chirico, Fontana, Burri, Manzoni, i padri dell’arte moderna. Una collezione che guarda con attenzione anche alla creatività più attuale – con opere di Claire Fontaine, Cattelan, Daan Roosegarde, Leonardo Erlich, Sassolino, Nannucci e un’installazione site-specific realizzata con l’intelligenza artificiale – e che risulta in continuo divenire, arricchita dall’affascinante capolavoro di Hokusai, La Grande Onda di Kanagawa.

La terrazza panoramica che affaccia su Piazza delle Erbe offre una spettacolare vista di Verona e delle colline circostanti.

