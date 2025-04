“Piazze per la Prevenzione”: iniziativa CEI in occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità

In occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità, le Federazioni nazionali delle professioni sociosanitarie saranno presenti a Roma il 5 aprile, dalle 10 alle 16, per offrire screening e prestazioni gratuite ai cittadini in piazza della Chiesa Nuova e piazza di San Salvatore in Lauro. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della CEI, mira a favorire la salute e la divulgazione scientifica.

Le infermiere e gli infermieri di Opi Napoli, nella piazza della Chiesa Nuova, si concentreranno sulla prevenzione dell’arresto cardiaco, presentando manovre rianimatorie e la corretta attuazione della catena dei soccorsi. Saranno anche esposti presìdi per gestire emergenze extra ospedaliere e realizzate attività informative da parte di farmacisti e professionisti sanitari della Fno Tsrm e Pstrp.

In piazza di San Salvatore in Lauro, gli infermieri del Cives si occuperanno di protezione civile e di attività formative, come misurazioni della pressione e manovre di primo soccorso Blsd. I medici sensibilizzati dalla Fnomceo offriranno consulenze dermatologiche e distribuiranno materiale informativo sui corretti stili di vita. In questa piazza, i fisioterapisti della Fnofi condurranno campagne di prevenzione sul movimento, inclusa l’iniziativa ‘Fisioterapista in Ordine’ contro l’abusivismo professionale.

Il 5 aprile si svolgerà anche un convegno internazionale dal titolo «Many worlds, one health», con alti rappresentanti dell’OMS e dell’Organizzazione mondiale della sanità animale. Concluderà le celebrazioni una Santa messa in piazza San Pietro, il 6 aprile, a cui parteciperanno rappresentanti delle Federazioni e Consigli nazionali dei professionisti della salute.