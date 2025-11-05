Piazza San Pietro: storia, capienza e curiosità da scoprire

Piazza San Pietro è una delle piazze più celebri d’Italia, situata nel cuore del Vaticano e famosa per la Basilica di San Pietro. Ogni settimana, migliaia di visitatori e fedeli si riuniscono qui per eventi speciali o per ammirare la chiesa.

La capienza della piazza varia, a seconda dello spazio disponibile e della densità di persone. Per l’area esterna, la capienza teorica oscilla tra 24.000 e 286.000 persone, mentre per la Basilica, che ha spazi interni, il limite è di 20.000 persone. In occasioni di grandi eventi, la piazza ha accolto anche 250.000-300.000 persone, anche se per motivi di sicurezza le autorità possono limitare gli accessi a un numero inferiore. In media, i visitatori giornalieri variano da 10.000 a decine di migliaia durante i periodi festivi.

Dal punto di vista storico, la piazza, capolavoro del Barocco romano, è stata progettata da Gian Lorenzo Bernini nel Seicento. La sua struttura presenta 284 colonne e 140 statue di santi, simboleggiando l’accoglienza della Chiesa. Esistono anche peculiarità nascoste: i “punti prospettici magici”, dove le colonne sembrano allinearsi in un’unica fila, e un obelisco che funge da meridiana con segni zodiacali sul pavimento.

Piazza San Pietro è facilmente raggiungibile dal centro di Roma. È consigliabile utilizzare la metro A e scendere a Ottaviano o Cipro, oppure prendere un treno regionale per Roma San Pietro. Diversi autobus collegano la zona con Termini e il centro città, mentre è anche piacevole percorrere Via della Conciliazione a piedi partendo da Castel Sant’Angelo.

Il quartiere di Prati, che circonda il Vaticano, offre eleganza, negozi di qualità e ottimi collegamenti, rendendolo una delle zone più desiderabili di Roma.

