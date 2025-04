Piazza San Pietro: Omaggio a Papa Francesco dopo la sua scomparsa

Piazza San Pietro, cuore della Chiesa cattolica, si è trasformata in un luogo di grande fervore e commozione dopo la morte di Papa Francesco. Migliaia di fedeli si sono radunati per rendere omaggio al pontefice, portando fiori e accendendo candele in segno di rispetto. Le autorità ecclesiastiche hanno organizzato eventi di commemorazione, e le messe sono state celebrate in sua memoria. La comunità internazionale ha espresso cordoglio, evidenziando l’impatto di Papa Francesco sulla fede e sul dialogo interreligioso. Un periodo di lutto e riflessione ha attraversato il mondo cattolico, mentre si attende la successione del nuovo Papa.