Bene il rispetto dell’avversario politico, ma no all’azzeramento della storia. Questa una delle principali ragioni che ha portato anche i figli di Enrico Berlinguer a dire no all’intitolazione a Terracina di una piazza al padre e a Giorgio Almirante. Bianca, Maria, Marco e Laura Berlinguer sostengono in una nota che “è sicuramente un’importante acquisizione della nostra civiltà e del pensiero democratico il rispetto per l’avversario, così spesso oggi dimenticato.

Ma riconoscere l’avversario e non considerarlo come un nemico deve avvenire a partire dalla consapevolezza delle differenze profonde e non cancellabili tra le diverse storie, le culture politiche, le identità personali e i percorsi esistenziali e ideologici”. I figli dello storico leader del Pci specificano che non dimenticheranno mai “quell’atto indubbiamente nobile” compiuto da Almirante, leader dell’Msi, quando si recò da solo a rendere omaggio al padre nella camera ardente allestita nella sede del Partico comunista a Botteghe Oscure.

“Ma detto questo – concludono – perché mai confondere due personalità così diverse che si sono combattute su fronti che sono e restano antagonisti? Si rischierebbe di contribuire a un processo, che riteniamo nefasto, di azzeramento della storia e della memoria”.

A Terracina è stato avviato il contestato iter per intitolare una piazza a Giorgio Almirante e ad Enrico Berlinguer dopo che il consiglio comunale ha approvato una mozione presentata in tal senso dal consigliere Giuseppe Talone, di Fratelli d’Italia, sostenendo che sia utile a favorire la pacificazione. Una scelta votata da un totale di 12 consiglieri comunali di maggioranza, tra cui tre ex dem, e che ha già fatto subito insorgere sia l’Associazione nazionale partigiani che il Partito democratico.