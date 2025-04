Piazza affollata a Roma: il M5s si oppone al piano di riarmo dell’Ue

A Roma, migliaia di persone hanno preso parte a un corteo organizzato dal Movimento 5 Stelle contro il piano di riarmo proposto dalla Commissione europea. I manifestanti hanno criticato il governo Meloni e il progetto di von der Leyen, esprimendo preoccupazione per l’aumento delle spese militari in un momento di crisi. La manifestazione ha messo in luce il dissenso sul crescente militarismo in Europa e la necessità di investire invece in altri settori. La protesta ha attirato l’attenzione su un tema controverso e ha mobilitato un vasto numero di cittadini.