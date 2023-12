Piazza Affari tonica, allineata alle altre Borse europee

– Lieve aumento per Piazza Affari, al pari delle principali Borse Europee. A Wall Street, si muove vicino alla parità l’S&P-500,

dopo la decisione di Moody’s di abbassare l’outlook sul rating della Cina a negativo e in attesa dei dati chiave sull’occupazione, in programma venerdì, per valutare le prossime mosse della Federal Reserve.

Sempre sul fronte delle banche centrali, il mercato scommette sempre più su un taglio dei tassi da parte della BCE, a inizio 2024. Oggi Isabel Schnabel, membro esecutivo del board della Banca centrale europea, ha dichiarato che dopo gli ultimi incoraggianti dati sull’inflazione è improbabile un ulteriore aumento dei tassi.

Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%. Perde terreno l’oro, che scambia a 2.013,7 dollari l’oncia, ritracciando dello 0,77%. Il Petrolio Light Sweet Crude Oil mostra un guadagno frazionale dello 0,58%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +173 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,98%.

Tra le principali Borse europee buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,78%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,31%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dello 0,74%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,56%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 32.037 punti.

Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 5/12/2023 è stato pari a 2,14 miliardi di euro, in rialzo del 6,30% rispetto ai precedenti 2,01 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,64 miliardi.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Pirelli +4,92%, Iveco +3,04%, Ferrari +2,57% e DiaSorin +2,37%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Leonardo, che ha chiuso a -1,59%.

Deludente Nexi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Amplifon, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.

Discesa modesta per Mediobanca, che cede un piccolo -0,7%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Pharmanutra +6,52%, Maire Tecnimont +6,29%, Ascopiave +2,92% e OVS +2,41%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Technogym, che ha terminato le contrattazioni a -1,83%.

Sotto pressione LU-VE Group, che accusa un calo dell’1,51%.

Pensosa Mondadori, con un calo frazionale dell’1,45%.

Tentenna Cementir, con un modesto ribasso dell’1,36%.