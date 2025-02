Piazza Affari: Settimana di Crescita e Correzioni per Tim, Unipol in Volo Dopo i Risultati

Sui mercati, cresce l’attenzione verso il piano di Donald Trump sui “dazi reciproci”, suscitando preoccupazione. Tuttavia, l’entrata in vigore delle misure è fissata ad aprile, il che alimenta speranze di negoziazione tra gli investitori. Di conseguenza, gli indici di borsa non hanno subito forti flessioni: Milano ha guadagnato oggi lo 0,40% e quasi il 3% nella settimana, portando il rialzo dall’inizio dell’anno all’11%. Anche Wall Street ha registrato un incremento ieri, con l’indice S&P500 prossimo al massimo storico, mentre oggi i future indicano un lieve calo.

Tra i titoli in evidenza c’è Telecom, che ha perso il 6,7% dopo un mese positivo, pur mantenendo un saldo annuale del +12%. Si attendono importanti sviluppi dai consigli d’amministrazione di Cdp e Poste, che potrebbero incontrarsi nel fine settimana. Secondo le indiscrezioni, Poste potrebbe cedere a Cdp la sua partecipazione in Nexi in cambio della quota di Cdp in Tim.

Le migliori performance sono state di Leonardo, Unicredit e Buzzi, con rialzi superiori al 2%, e soprattutto di Unipol, che ha registrato un +2,90% dopo aver presentato risultati finanziari superiori alle attese e sostenuto l’acquisizione di Banca Popolare di Sondrio da parte di Bper Banca. Unipol ha visto un incremento del 140% nell’ultimo anno.

Il gas ha mostrato un calo, scendendo sotto i 50 euro al megawattora per la prima volta dal 28 gennaio, collegato ai colloqui fra Trump e Putin sulla guerra in Ucraina. Infine, i rendimenti minimi garantiti del Btp Più sono stati annunciati: 2,80% per i primi quattro anni e 3,60% dal quinto all’ottavo.