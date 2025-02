Piazza Affari raggiunge i massimi dal 2008: leader in Europa

Chiusure positive per le borse europee, con un’accelerazione finale grazie al supporto di Wall Street. La borsa di New York, dopo un’apertura negativa, ha registrato un leggero recupero mentre continua l’audizione al Senato di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. Milano ha toccato i massimi dal 2008 con 37.582 punti, chiudendo a +0,91%, risultando la migliore in Europa. Parigi ha chiuso a +0,28%, Francoforte a +0,58% e Londra a +0,11%. A Piazza Affari, l’attenzione rimane concentrata sui titoli bancari, con Unicredit in calo dello 0,73% e Mediobanca in aumento del 2,6%.

L’euro è ancora debole ma ha mostrato un lieve rialzo sul dollaro, attestandosi a 1,0346. La moneta unica guadagna terreno in un contesto in cui diverse istituzioni europee hanno risposto all’ordine esecutivo firmato da Trump, il quale impone una tariffa del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio. Il prezzo del gas naturale ha raggiunto i massimi da due anni (febbraio 2023) ad Amsterdam, superando i 59 euro per megawatt/ora a causa del freddo e delle tensioni geopolitiche, per poi ritirarsi leggermente a 58,35. Infine, il prezzo dell’oro continua a salire, arrivando a 2.907 dollari l’oncia.