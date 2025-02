Piazza Affari: Quarto Giorno di Crescita Consecutiva

I mercati mostrano segni di positività, con l’indice Ftse Mib di Piazza Affari che registra la quarta seduta consecutiva in rialzo, superando i 38.500 punti, il livello più alto dal 2008. Oggi l’indice è aumentato del 5,46%, portando il guadagno dall’inizio dell’anno al 12%. Questa crescita avviene in concomitanza con l’incontro in Arabia Saudita tra Stati Uniti e Russia riguardo la guerra in Ucraina, e la giornata successiva al vertice informale di Parigi tra alcuni grandi Paesi europei. A sostenere i listini sono principalmente i titoli della Difesa, in particolare Leonardo, che oggi ha guadagnato il 2,01% e il 18% nell’ultima settimana. Anche Tim ha mostrato un aumento del 2% dopo l’ingresso di Poste nel suo azionariato, sostituendo Cassa Depositi e Prestiti, con segnalazioni di contatti tra Poste, Vivendi e il fondo Cvc. Tra i titoli in calo vi sono Amplifon (-2%) e A2a (-1,44%), mentre Interpump rimbalza con un incremento del 2,77% dopo un calo precedente legato ai risultati trimestrali. Inoltre, la fiducia degli investitori tedeschi è migliorata significativamente, attestandosi a 26,0 punti a febbraio, superiore alle attese. Wall Street, tuttavia, apre in modo più cauto, con un leggero calo dell’indice Dow Jones (-0,27%). Il collocamento del Btp Più per investitori retail continua con successo, raggiungendo ordini per un totale di 9 miliardi di euro. Lo spread Btp/Bund è in lieve calo a 105, mentre il rendimento del Btp decennale si attesta al 3,54%. Infine, il prezzo del gas interrompe la discesa e si attesta a 48 euro al megawattora al Ttf di Amsterdam.