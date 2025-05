Piazza Affari: Leonardo e banche in rialzo, Stellantis -2%

Le borse europee registrano un andamento negativo, influenzate dalle preoccupazioni per l’economia statunitense a seguito del declassamento di Moody’s e delle tensioni tra Washington e Pechino. I controlli sui chip cinesi da parte degli Stati Uniti minacciano la fragile tregua commerciale sui dazi.

A Milano, l’indice segna un calo dello 0,5%, mentre Parigi perde l’0,8%. Su Piazza Affari, il titolo meglio performante è Leonardo, sostenuto da attese su nuovi investimenti nel settore della difesa. Nel comparto bancario, Banco Bpm guadagna lo 0,6%, Mediobanca cresce dello 0,5% in attesa di un’offerta pubblica di scambio da parte di Mps, in attesa dell’approvazione da parte della Bce e della Consob, e Bper avanza dello 0,1%. Il Sole 24 Ore ipotizza che la partecipazione del 9% di JpMorgan in Bper possa essere riconducibile a Unicredit e Unipol. Al contrario, Stellantis perde il 2,3%.

In altri sviluppi, si segnala un notevole aumento dei prezzi del petrolio, spinto dall’ipotesi di un attacco di Israele all’Iran, che potrebbe compromettere le forniture dalla regione. Il prezzo del Brent è salito a 66 dollari al barile, mentre il WTI americano ha raggiunto i 63 dollari.

