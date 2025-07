Piazza Affari in rialzo grazie alle banche nonostante i dazi

Il settore bancario si dimostra resiliente in un contesto economico incerto, superando le preoccupazioni legate a possibili tariffe commerciali. Recentemente, la lettera del presidente statunitense Donald Trump all’Unione Europea ha generato nuove tensioni con l’ipotesi di un incremento delle tariffe al 30%.

Nella giornata odierna, Piazza Affari ha registrato un incremento, chiudendo con il FTSE MIB in crescita dello 0,27% a 40.186 punti, forte del recupero dei titoli bancari, particolarmente evidente nella fase finale degli scambi. Tuttavia, il volume delle transazioni è sceso a 2,4 miliardi di euro. Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund decennali tedeschi ha mostrato un trend crescente, posizionandosi a 86,3 punti, con il rendimento dei Btp balzato al 3,59%, in aumento rispetto al 2,73% dei Bund.

Nel comparto bancario, spiccano le performance positive di BPER, cresciuta del 6,54%, e Popolare di Sondrio, in aumento del 6,18%, in previsione dell’imminente riapertura dell’Offerta pubblica di acquisto (Opas). Anche Banco BPM ha visto un incremento del 5,19% dopo una decisione del Tar del Lazio che ha comportato ripercussioni favorevoli sul settore. Meno dinamica, ma comunque in crescita, la posizione di MPS, che ha guadagnato l’1,42% mentre Mediobanca ha mantenuto un valore invariato.

Al contrario, i titoli esposti ai rischi dei dazi hanno subito perdite, con Stellantis in calo dell’1,77%, STM a -1,48% e Moncler a -1,37%. Anche Eni ha visto scendere il suo valore dell’0,63%, mentre Tenaris ha registrato un decremento dell’1,33%, in un contesto di flessione del prezzo del petrolio.