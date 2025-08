Piazza Affari in crescita: titoli bancari trainano il mercato

Piazza Affari ha registrato un andamento positivo, differente rispetto alla cautela che caratterizza il resto del panorama europeo. La spinta maggiore proviene dalla performance dei titoli bancari, con il FTSE MIB che ha chiuso in crescita dell’0,65%, continuando la tendenza favorevole avviata lunedì. Il FTSE Italia All-Share ha raggiunto i 43.570 punti.

A livello europeo, Francoforte ha guadagnato lo 0,33%, Londra ha visto un progresso dello 0,24% e Parigi è rimasta sostanzialmente stabile con un incremento dello 0,18%. In borsa, l’andamento positivo di Wall Street è stato segnato da un aumento dello 0,69% dell’S&P 500, nonostante alcuni indicatori macroeconomici, come l’ISM non manifatturiero, segnalino un rallentamento dell’economia americana.

Il cambio Euro/Dollaro statunitense è salito a 1,164, mentre il prezzo dell’oro si mantiene stabile intorno ai 3.375,9 dollari l’oncia. Nel mercato energetico, il petrolio Light Sweet Crude Oil ha visto un incremento dell’1,06%, raggiungendo i 65,85 dollari al barile. Lo spread rimane invariato a 87 punti base, con il rendimento del BTP decennale fissato al 3,43%.

Sulla piazza milanese, tra i titoli in crescita spiccano Banca MPS (+5,00%), Mediobanca (+4,03%) e Interpump (+3,39%). In controtendenza, Ferrari ha chiuso a -2,48%, seguita da DiaSorin con un ribasso del 2,2%. Nel segmento FTSE MidCap, Banco di Desio e della Brianza ha mostrato un incremento del 4,96%, mentre Reply ha subito la più forte contrazione, archiviando le contrattazioni a -3,75%.