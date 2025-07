Piazza Affari in crescita: opportunità nel mercato oggi

I mercati finanziari mostrano segnali di vivacità, con Piazza Affari che registra un andamento positivo. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,75%, raggiungendo quota 41.040 punti.

Nel mercato obbligazionario, il differenziale tra Btp e Bund decennali scende a 81,3 punti base. Il rendimento del Btp italiano aumenta di 1 punto, attestandosi oltre il 3,51%, mentre quello del Bund tedesco sale di 1,5 punti, superando il 2,7%.

Tra le azioni, Bper si distingue con un incremento del 2,32%, avendo recentemente completato l’Opas su Popolare Sondrio, che guadagna anch’essa l’1,76%. Leonardo cresce del 2,14% ed è attualmente in negoziato con Iveco (+1,73%) per l’acquisizione della divisione difesa, in collaborazione con Rheinmetall, che avanza del 1,97% a Francoforte. Stellantis registra una leggera ripresa, nonostante un calo complessivo dell’1,98% dopo la pubblicazione dei risultati semestrali. Prestazioni negative anche per Buzzi, che perde lo 0,98%, e Campari, in riduzione dello 0,9%.

Nel settore bancario, Banco Bpm guida gli aumenti con un +1,57%, seguita da Unicredit (+1,4%), Intesa (+1,35%) e Mediobanca (+1,3%). Mps e Eni mostrano variazioni più contenute, rispettivamente a +0,28% e +0,3%.